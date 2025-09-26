Bilim insanlarından endişe veren 'Terminatör' kehaneti: Gerçek olabilir!

Yapay zekânın geleceğine dair tartışmalar giderek daha da artıyor. Bir dönem sadece bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz kıyamet senaryoları, artık bilim insanlarının raporlarına da konu oluyor. Bazı uzmanlar ise insanlığın varlığını tehdit edecek süper yapay zekâya karşı ciddi uyarılarda bulunuyor.

"TERMİNATÖR FİLMİ GERÇEK OLABİLİR"

Nefes'te yer alan habere göre, bilim insanları Eliezer Yudkowsky ve Nate Soares, kaleme aldıkları yeni kitapta endişe yaratan kehanetlerde bulundu.

Bilgisayar bilimciler Yudkowsky ve Soares, "Süper insan yapay zekâ neden hepimizi öldürecek" derken dikkat çekici analizleri yaptı. Bilim insanları Terminatör filminin uzak gelecekte gerçek olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, yapay zekânın gelişmesiyle insan ırkının sona erebileceğini ve sentetik virüslerle ya da başka şekillerde insanlara saldırabileceğini aktardı.

"TEK BİR TANESİ İNSANLIĞIN SONUNU GETİRİR"

Dünyanın alanında önde gelen kurumlarından Berkeley Makine Zekası Araştırma Enstitüsü'nde çalışan uzmanlar, "Eğer dünyadaki her şirket ya da her grup yapay zekâ geliştirirse Dünya üzerindeki herkes ölecek demektir bu" derken bu kadar çok yapay zeka platformları arasında sadece bir tanesinin insanlığın sonunu getirmek için yeterli olduğunu da söyledi.

İnsanların kapasitesinin yapay zekânın saldırılarını anlayamayacağını da savunan ikili yapay süper zeka belirtileri gösteren tüm veri merkezlerini bombalamanın sorunun çözümü olabileceğini dile getirerek, "Uzak bir ihtimal gibi görünse de yapay zekâ kıyametinin gerçekleşme olasılığı yüzde 95 ile yüzde 99.5 arasında" dedi.

TERMİNATÖR FİLMİ NEDİR? TERMİNATÖR FİLMİNİN KONUSU

The Terminator (Terminatör), 1984 yılında James Cameron tarafından yönetilen ve başrolünde Arnold Schwarzenegger’in oynadığı bir bilim kurgu–aksiyon filmidir. Yapay zekâ ve insan–makine mücadelesini işler. Sinema tarihinde hem kült hem de popüler kültürün en çok bilinen yapımlarından biri olarak kabul edilir.

Film, siberpunk atmosferi, zaman yolculuğu teması ve insan–makine mücadelesiyle hem dönemin hem de sonraki yılların bilim kurgu anlayışına yön vermiştir. Devamında Terminatör 2: Judgment Day (1991) başta olmak üzere birçok devam filmi çekilmiş, dizi ve oyun uyarlamalarıyla geniş bir evren haline gelmiştir.