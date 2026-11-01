Bilim insanlarından yeni keşif! Bakterilerin virüslere karşı savaştığı ortaya çıktı

Molecular Cell dergisinde yayımlanan araştırmada, VI. tip retron adı verilen savunma sistemleri incelendi. Daha önce bilinen sistemlerden farklı olarak bu mekanizmada DNA, toksinleri kontrol altında tutmak yerine üretimlerini başlatıyor.

Virüs hücreye girdiğinde DNA üretimi artıyor ve toksinlerin önündeki engel kalkıyor. Toksinler bakteri hücresinin zarına zarar vererek enfekte hücrenin ölümüne neden oluyor.

YENİ TEDAVİLERE IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılar, keşfin gen faaliyetlerini kontrol eden yeni moleküler araçların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Sistemin gelecekte gen düzenleme çalışmaları ve bakteriyel hastalıklara karşı yeni tedaviler için kullanılması hedefleniyor.