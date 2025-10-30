HABER

Bilmece çözülemedi! Antalya'daki gizemli köşkte Kenan Evren rivayetleri dolaşıyor: "Bir kez ünlü sanatçıyla geldi"

Antalya'nın doğa harikası Kurşunlu Şelalesi'nde asırlık ağaçların arasında gizlenen köşk hakkındaki rivayetler ayyuka çıktı. Özel helikopter pisti bulunan ve lüksüyle göz alan köşke adını taşıyan Kenan Evren'in gelip gelmediği bilmecesi gizemini koruyor. Evren'in köşke geldiği iddiasında yanında ünlü bir sanatçının da olduğu konuşuluyor. Köşkün görüntüsü ise herkesi cezbetti.

1980'li yıllarda Kenan Evren için yaptırılan köşk gündem oldu. Köşkün bulunduğu alanda 7 küçük şelaleciğin ve gölcük ve bir de helikopter pisti bulunuyor. 2 katlı köşk, 14 yıldır kafeterya olarak işletiliyor. Bazı rivayetlere göre köşke Evren'in hiç gelmediği, bazısına göre de bir kez geldiği belirtiliyor.

DOĞANIN KALBİNDE YER ALIYOR

Aksu ilçesinde, Antalya-Isparta kara yolunun 24'üncü kilometresinde, kentin en önemli turizm ve doğal değerlerinden biri olan Kurşunlu Şelalesi, turizmin hareketli olduğu yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan 2 kilometrelik kanyonda 18 metrelik büyük şelalenin yanı sıra, küçük şelalecikler ve birbirine bağlı 7 küçük göletten oluşan şelale, 1986 yılında park olarak hizmete açıldı. Şelale ve bulunduğu park alanı 1991'de 'Tabiat parkı' statüsüne kavuştu.

ÖZEL HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR

Kenan Evren’in, Cumhurbaşkanı olduğu 1983 yılında 200 dönüm alanı kapsayan Kurşunlu'da, dönemin Orman Bakanlığı tarafından büyük şelalenin yaklaşık 500 metre aşağısında bulunan 7 küçük şelale ve küçük bir gölün bulunduğu alanda, dere kenarına 2 katlı köşk yaptırıldı. Şömineden terasa lüks bir içeriğe sahip olan, yaklaşık 20-30 metre üzerindeki ağaçlık alanda özel bir helikopter pisti de bulunan köşk, Kenan Evren'e hibe edildi. 1993 yılında ise dönemin Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine köşk yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar'a devredildi.

Bazı rivayetlere göre Evren'in bu köşke hiç gelmediği, bazılarına göre de bir kez geldiği, hatta bir defasında yanında dönemin ünlü bir sanatçısının bulunduğu ifade ediliyor. 1990'lı yıllardan sonra kaderine terk edilen ve 2011 yılına kadar hiç kullanılmayan, atıl kaldığı için viraneye dönen 'Kenan Evren Köşkü', DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün girişimi ve kiralayan işletme tarafından restore edildi. Köşk, 2011'de kafeterya olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.

KÖŞKÜN ADI: KENAN EVREN

Kurşunlu Şelalesi işletmecilerinden Erol Avcı, "Burası 'Kenan Evren Köşkü' ve biz burayı Osmanlı kahvecisi yaptık. Ama daha önce burada Kenan Evren'in levhaları vardı. Özgeçmişi vardı. Apoletleri sökülünce biz de bunu kaldırdık. Burayı restore ettik ve Osmanlı kahvecisi olarak açtık" dedi.

ÜNLÜ BİR SANATÇIYLA GELMİŞ

Erol Avcı, Kenan Evren'in köşke gelip bir kez kaldığı yönünde bilgiler olduğunu, tam doğruluğunu bilmemekle birlikte yine o günlerde yanında ünlü bir sanatçının bulunduğunun söylendiğini anlattı. Köşkün bulunduğu yerin şelalenin ziyarete açık en son noktası olduğunu aktaran Avcı, "Ziyaretçilerimiz buraya kadar gelip, köprüden karşıya geçerek geri dönüyor. Çok güzel bir yer. Burayı görmeden gittiğiniz zaman şelaleyi görmemiş olursunuz. Üst tarafta da helikopter pisti var. O da özel, Kenan Evren adına yapılmış. O zamanki Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü yapmış. Ama şu anda kullanmıyoruz. Bir defa geldiğini söylüyorlar. Helikopterle gelmiş" diye konuştu.

ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

Diğer yandan, zengin bitki topluluğu, su ve kaya formları, 200 yıllık su değirmeni ve orman dokusuyla eşsiz bir doğal alana sahip Kurşunlu Şelalesi'nde ağırlıklı kızılçam olmak üzere doğu çınarı, defne, harnup, yabani zeytin, sakız, söğüt ve incir ağaçları bulunuyor. Mersin, alıç, zakkum, böğürtlen, yabani gül, sütleğen, ılgın, ladin, kermes meşesi, kekik, yabani nane, kayıt, eğrelti ve sarmaşıkların alt florayı meydana getirdiği şelalede topalak, su nanesi, kamış, su avizeleri, nilüfer gibi su bitkilerini görmek mümkün. Tabiat parkı içinde yaban domuzu, tilki, tavşan, sincap, yarasa, ibibik, ağaçkakan, üveyik, sazan, su kaplumbağası gibi yaban hayvanlarıyla köpek, yılan ve kertenkele yaşıyor.

Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

