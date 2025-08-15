Bin 400 liralık borç tartışması tüfekli saldırıya dönüştü

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde M.K., bin 400 lira borcu olan arkadaşının kaldığı eve gelerek taşkınlık yaptığını öğrendi. Olaydan bir gün sonra M.K., borçlusunun evine tüfekle ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken M.K. kaçtı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.K., "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır