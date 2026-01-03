Bin 600 rakımda dondurucu soğuklara aldırış etmediler

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir araya gelen bir grup arkadaş dondurucu soğuk havaya aldırış etmeden kışın tadını çıkardı. Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde yaşanan olayda, arkadaş grubu oluşturdukları ağaca yerleştirdikleri merdivenle ağacın etrafında dönerek karın keyfini çıkardı.

Macera tutkunlarının eğlenceli anları renkli görüntüler oluşturdu.

Dört kafadar arkadaş, kurdukları salıncak üzerinde de vakit geçirerek kış mevsiminin tadını doyasıya çıkardıklarını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır