Bin 700 yıllık 83 tarihi sikke Türkiye'ye geri döndü

Türkiye yaptığı kültürel hamleler ile mirasına sahip çıkıyor. 2002 yılından bugüne kadar 13 binden fazla eser iade edildi. Sadece 2018-2025 arasında yaklaşık 8 bin 967 tarihi eser Türkiye’ye döndü. Son olarak bin 700 yıllık 83 tarihi sikke anayurda geri döndü.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye’nin kaçak yollarla yurt dışına kaçırılan eserleri birer birer doğdukları topraklara geri dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu Dönemi’ne ait olduğu belirlenen 83 bronz sikke, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından Türkiye’ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın, Ankara Cumhuriyet Müzesi’nde, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'dan teslim aldığı eserler, Roma’nın Anadolu’daki izlerini ve bu coğrafyanın tarihsel önemini güçlü biçimde yansıtıyor.

İmparator Maximianus, I. Constantinus, II. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olan eserler İstanbul, Kyzikos, Nikomedia, Antiochia ve Herakleia darphanelerinde basılmış örnekler arasında yer alıyor. Bu merkezler, Roma İmparatorluğu’nun askeri, ticari ve siyasi hayatında kritik bir rol oynuyordu. Bu iade sürecinin başarıyla sonuçlanmasında katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) arasındaki iş birliği, uluslararası kültürel mirası koruma çalışmalarında da örnek teşkil etti.

"TÜRKİYE KÜLTÜREL MİRASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR"

Bu tarihi buluşma, yalnızca bir iade süreci değil; Türkiye’nin kültürel mirasına sahip çıkma konusundaki kararlılığının ve uluslararası saygınlığının somut göstergesi oldu. Türkiye, son yıllarda yürüttüğü kararlı mücadeleyle yüzlerce eseri ait olduğu topraklara kavuşturdu. Bu son gelişmeyle birlikte, "Türkiye’nin tarihî mirasına sahip çıkıyoruz, eserler birer birer yuvasına dönüyor.” mesajı da tüm dünyaya bir kez daha verilmiş oldu. Artık uluslararası alanda da kabul gören bir gerçek var: Eğer bir eser Anadolu kökenliyse, Türkiye onun peşini asla bırakmıyor; er ya da geç ait olduğu topraklara dönüyor"

