Bina girişinde iğrenç taciz! Fırında ekmek yaparken yakalandı

İstanbul'da mide bulandıran haber. Sokakta gördüğü kadını takip eden bir sapık evine girmek için bina girişine adım atan kadını taciz etti. Kadın çığlık atınca sapık kaçtı ve bina sakinlerinden bazıları aşağı indi. Sapığın adım adım izi sürüldü. 19 yaşındaki tacizci 12 saat içinde çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.

Kağıthane’de iddiaya göre, evine giden İrem Nur B. (26), binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Emre B. (19) ifadesinde sadece selam verdiğini söyledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇIĞLIĞIYLA KURTULDU

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden İrem Nur B.’yi takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu. Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ADIM ADIM İZİ SÜRÜLDÜ

Olayın ardından İrem Nur B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

'SELAM VERDİM BİR ŞEY YAPMADIM'

İfadesinde selam verdiğini başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

