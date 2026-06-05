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Netflix'in FIFA Dünya Kupası oyunu 11 Haziran'da geliyor

Netflix, resmi FIFA lisanslı futbol oyunu FIFA World Cup: Launch Edition'ı 11 Haziran'da kullanıma sunacak. Netflix aboneleri için ücretsiz olan oyun, 2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takımı içeriyor.

Netflix'in FIFA Dünya Kupası oyunu 11 Haziran'da geliyor
Enes Çırtlık

Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı video oyunlarının futbol heyecanından yararlanması da sürpriz değil. Bu yıl resmi, FIFA lisanslı video oyunu tarafında öne çıkan isim ise Netflix. Aralık ayında FIFA, akış servisinin "yeniden tasarlanmış bir FIFA futbol simülasyon oyununa" ev sahipliği yapacağını duyurmuştu. Netflix son olarak ise oyunun adının FIFA World Cup: Launch Edition olduğunu ve 11 Haziran'da kullanıma sunulacağını paylaştı.

İŞTE NETFLIX'IN DÜNYA KUPASI OYUNU

Engadget'te yer alan habere göre oyun, Netflix aboneliği olan herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunda, 2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takımın oyuncuları akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol ediliyor. Futbol simülasyonunun bu "sadeleştirilmiş" sürümü, tek başına ya da en fazla dört kişiyle çok oyunculu modda oynanabiliyor. Netflix, oyunun "zaman içinde gelişeceğini, ancak bu tarihi Dünya Kupası etkinliği boyunca oyunlara eşlik etmenin anlık heyecanını şimdiden sunduğunu" belirtti.

Netflix in FIFA Dünya Kupası oyunu 11 Haziran da geliyor 1

TURNUVA HEYECANI FM26 VE FC 26'YA DA GELDİ

Sahadan çok teknik direktörlük koltuğunu tercih edenler için ise Football Manager 26'da turnuvaya yönelik lisanslı içerik bulunuyor. Söz konusu oyun, Dünya Kupası'na yönelik ilk yamasını geçen ay yayımladı ve gerçek maçlar başlamadan önce Haziran ayı içinde bir güncelleme daha planlıyor.

EA ise FIFA ile lisans anlaşmasını sonlandırmış olsa da bu, 2026 Dünya Kupası'nı görmezden geleceği anlamına gelmiyor. Şirket bunun yerine "The World's Game update" (Dünyanın oyunu) adlı bir güncelleme yayımlıyor. Dünya Kupası olmadığı vurgulanan bu turnuva modu, EA Sports FC 26 ve EA Sports FC Mobile için ücretsiz bir güncelleme olarak sunuluyor. Güncelleme; gerçekten Kupa'ya katılacak 41 takım dahil olmak üzere 53 tam lisanslı takım içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix FIFA dünya kupası
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