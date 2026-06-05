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Özgür Özel Trabzon'da! Taka maketi ve tesbih sürprizi

Özgür Özel Trabzon Havalimanı'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar Özel'e taka maketi ve tesbih hediyesinde bulundu.

Özgür Özel Trabzon'da! Taka maketi ve tesbih sürprizi
Doğukan Akbayır

Özgür Özel, bu pazar ara seçim yapılacak olan beldelerde partisinin yaptığı çalışmalara katılmak üzere programının ilk durağı olarak Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı’nda partililer tarafından karşılanan Özel’e, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ahmet Kaya, Mustafa Bıyık, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ile çok sayıda partili eşlik etti.

Özgür Özel Trabzon da! Taka maketi ve tesbih sürprizi 1

"SEÇME VE SEÇİLME HAKKI SALDIRI ALTINDA

Trabzon Havalimanı’nda partililere hitap eden Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetin en önemli özelliği seçme ve seçilme hakkıdır. Bugün bu hak saldırı altındadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı dönemleri arkamızda bırakıyoruz. Baba ocağımızdan zorla çıkarılmak istendiğimizde, seçilmişlerin elinden yetki alınıp atanmışlara verildiğinde on binlerce kişiyle birlikte yürüdük, sizler de destek verdiniz.”

Özgür Özel Trabzon da! Taka maketi ve tesbih sürprizi 2

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDASINIZ"

Pazar günü yapılacak ara seçimler kapsamında Gümüşhane, Tokat ve Nevşehir’e gideceklerini belirten Özel, "İlk destek Trabzon’dan geldi. Verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun tarafındasınız" vurgusunda bulundu. Özel, sözlerini “Sandığı getirecek olan da, iktidarı değiştirecek olan da bizleriz. Bu mücadelede en büyük gücümüz ve destekçimiz sizlersiniz” diyerek tamamladı.

Özgür Özel Trabzon da! Taka maketi ve tesbih sürprizi 3

TAKA MAKETİ VE TESBİH HEDİYE EDİLDİ

Özel'e konuşmasının ardından vatandaşlar tarafından taka maketi ve tesbih hediye edildi.

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Trabzon Özgür Özel haber
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