HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu

Eskişehir’de dün gün boyu etkili olan şiddetli fırtına gece saatlerinde de tehlike saçmaya devam etti; Eskibağlar Mahallesi’nde 5 katlı bir binadan sarkan metal parça, itfaiyenin gece operasyonuyla yerinden kaldırıldı.

Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu

Kentte dün hayatı felç eden kuvvetli fırtına, gece saatlerinde korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Eskibağlar Mahallesi Yengi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üst katlarından yerinden ayrılan uzun metal parça, rüzgarın etkisiyle aşağı sarkarak cadde üzerinden geçen vatandaşlar için büyük risk oluşturdu. Binada yaşayanların durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Karanlığa ve şiddetli rüzgara rağmen titiz bir çalışma yürüten ekipler, yüksekten sarkan ve her an düşme riski taşıyan metal parçayı kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden aldı. Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen gece operasyonuyla tehlike bertaraf edilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu 1

Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu 2

Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen CAT indirimi başladı!Beklenen CAT indirimi başladı!
Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttuAdıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.