Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu

Kentte dün hayatı felç eden kuvvetli fırtına, gece saatlerinde korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Eskibağlar Mahallesi Yengi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üst katlarından yerinden ayrılan uzun metal parça, rüzgarın etkisiyle aşağı sarkarak cadde üzerinden geçen vatandaşlar için büyük risk oluşturdu. Binada yaşayanların durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Karanlığa ve şiddetli rüzgara rağmen titiz bir çalışma yürüten ekipler, yüksekten sarkan ve her an düşme riski taşıyan metal parçayı kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden aldı. Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen gece operasyonuyla tehlike bertaraf edilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır