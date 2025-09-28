HABER

Binali Aslan'ın kanı yerde kalmadı! Bakanlık duyurdu, çatışma çıktı: "8 ölü, 2 yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi"

İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 14 kişilik DEAŞ mensubu ailenin yerinin Suriye'de tespit edildiğini ifade etti. Suriye'de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada aileden 8'i ölü, 2'si yaralı ve 4'ü sağ olarak ele geçirildi.

Recep Demircan

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 30 yıldır minibüsüyle yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü ileri sürüldü. Binali Aslan'ın cesedi, önceki gün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanda bulundu.

SURİYE'DE OPERASYON! 8 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Binali Aslan'ı öldüren 14 kişilik DEAŞ mensubu ailenin yerinin Suriye'de tespit edildiğini belirtti. Suriye'de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada aileden 8'i ölü, 2'si yaralı ve 4'ü sağ olarak ele geçirildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine;

MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir.

Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir.

Suriye’de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir.

Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."

