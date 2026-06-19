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Binanın en üst katında intihara kalkışan şahsı son anda kurtardı: O anlar kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, bir vatandaşın son andaki hamlesiyle kurtarıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Binanın en üst katında intihara kalkışan şahsı son anda kurtardı: O anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir binanın en üst katına çıkan E.T. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Binanın en üst katında intihara kalkışan şahsı son anda kurtardı: O anlar kamerada 1

BİNANIN TEPESİNE ÇIKTI İNTİHARA KALKIŞTI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve çevredekiler, E.T.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. İkna çalışmaları sürdüğü esnada, E.T.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan ve arkasından hızla yaklaşan bir vatandaş, ani bir hamleyle şahsı yakalayarak içeri doğru çekti.

Binanın en üst katında intihara kalkışan şahsı son anda kurtardı: O anlar kamerada 2

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN SON ANDA MÜDAHALE EDİLDİ

Tehlikeli anlar ve vatandaşın hayat kurtaran o hızlı refleksi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar ve ekipler tarafından binadan indirilen E.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak sağlık ekiplerince muayeneden geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari intihar girişimi
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