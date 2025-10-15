HABER

Binanın koridorunda yangın çıktı: Apartman sakinleri sokağa döküldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 8 katlı binanın koridorunda çıkan yangın paniğe neden olurken, bina sakinleri sokağa döküldü. Sokağa dökülen bina sakinleri binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yeniden evlerine döndü.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak’ta bulunan 8 katlı binanın 4. katındaki koridorda bulunan kanepe henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın koridorunda yangın çıktı: Apartman sakinleri sokağa döküldü 1

YANGIN PANİĞİ: SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kanepede çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürülürken, binayı hafif şekilde duman kapladı. Yangın bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

Sokağa dökülen bina sakinleri binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yeniden evlerine döndü.

(İHA)

