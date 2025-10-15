HABER

Bingöl'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Karlıova İlçe J.K.lığı, JASAT ve İsth.Ş.Md.lüğü ekiplerimizce; Karlıova ilçe kırsalında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve fiziki takip sonucunda; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bingöl
