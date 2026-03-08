Bingöl’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, dün saat 18.55 sıralarında Bingöl merkez Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. idaresindeki otomobil, A.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hızını alamayan araç, valilik bahçesinde park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada toplam 4 araç zarar gördü. Kazada sürücü O.Ö. ile aynı araçta bulunan Ö.F.B., D.T. ve E.N.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

