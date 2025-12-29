HABER

Bingöl'de 96 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 53 araç ve 110 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl’de 96 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Bingöl’de kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte kent genelinde bulunan 280 köyün 96’sının yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 53 araç ve 110 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Elazığ ve Bingöl’ün güneyi ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bingöl
