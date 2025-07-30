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Bingöl’de çaldığı ürünleri internet üzerinden satan şüpheli tutuklandı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çaldığı ürünleri internet üzerinden satan şüpheli yakalandı. Şüpheli işlemelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl’de çaldığı ürünleri internet üzerinden satan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Mdürülüğü’den yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerimizin titiz çalışmaları neticesinde, bahse konu hırsızlık olayıyla ilgili yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri neticesinde, şüpheli şahsın soğutucu ürünlerini çaldığı ve internet üzerinden satışa sunduğu tespit edilmiş olup, hırsızlanan ürünler ile birlikte şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ayrıca şüpheli şahsın ikametinde yapılan ev aramasında, 19 adet vantilatör, 2 adet süpürge, 4 adet kamp sandalyesi, 1 adet davul fırın, 1 adet çelik termos ele geçirilerek müştekilere teslim edilmiştir. Bahse konu şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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