HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl'de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı

Bingöl'den kahreden bir haber geldi. Genç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre; 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı

Bingöl'deki korkunç kaza, gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 1

UÇURUMA YUVARLANDI

Araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 2

HURDA YIĞININA DÖNDÜ: 4 ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı çalışmada demir yığını haline dönüşen araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 3

5 YARALI VAR

Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise bulundukları yerden çıkarılarak, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 4

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 5

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 6

Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 7Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 8

Bingöl de can pazarı! Uçuruma yuvarlandılar... 4 ölü, 5 yaralı 9
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şara, terörist Mazlum Abdi'yi danışmanı atadı Şara, terörist Mazlum Abdi'yi danışmanı atadı
Esenyurt'ta 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 yaralı var!Esenyurt'ta 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 yaralı var!

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.