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Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'u arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut için ekipler seferber oldu.

Çalışmalar, 119 personelin katılımıyla Bingöl ve Muş AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sürdürülüyor.

AFAD koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makineleriyle Sarım Çayı'nın yönü değiştirilerek suyun debisi düşürüldü, akıntı nedeniyle ulaşılamayan bölgelerde arama faaliyetlerine devam ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Bingöl
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