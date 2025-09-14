Bingöl’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güveni sağlamak için kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme ve 6136 SKM" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı. İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan ikametgah aramalarında ise 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır