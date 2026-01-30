HABER

Bingöl'de ekipler karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs için seferber oldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ekipler sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir vatandaş için seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gençtavuz köyünde meydana gelen soba zehirlenmesi vakası sonrası durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

EKİPLER ZORLU ŞARTLARDA SEFERBER OLDU

Yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması üzerine, bölgeye iş makinesi sevk edildi. Yolun açılmasının ardından sağlık personeli, hastaya ulaşabilmek için iş makinesinin kovasında ilerlemek zorunda kaldı. Ekiplerinin fedakar çalışmasıyla hastaya ulaşılarak ilk müdahalesi yapıldı.

Zehirlenen vatandaş, daha sonra Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

30 Ocak 2026
30 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

