Bingöl'de ekipler karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs için seferber oldu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gençtavuz köyünde meydana gelen soba zehirlenmesi vakası sonrası durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

EKİPLER ZORLU ŞARTLARDA SEFERBER OLDU

Yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması üzerine, bölgeye iş makinesi sevk edildi. Yolun açılmasının ardından sağlık personeli, hastaya ulaşabilmek için iş makinesinin kovasında ilerlemek zorunda kaldı. Ekiplerinin fedakar çalışmasıyla hastaya ulaşılarak ilk müdahalesi yapıldı.

Zehirlenen vatandaş, daha sonra Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır