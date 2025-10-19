HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl’de hayvan taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı

Bingöl’de yola çıkan ata çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı canlı hayvan taşıyan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Bingöl’de hayvan taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Sudurağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan ata çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı canlı hayvan taşıyan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken kamyonda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Telef olan hayvanlar ise ekipler tarafından toplanıldı.

(İHA)

Bingöl’de hayvan taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı 1

Bingöl’de hayvan taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı 2

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 bin öğrenciye ulaşıldı! Bakan Uraloğlu: "Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor"30 bin öğrenciye ulaşıldı! Bakan Uraloğlu: "Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor"
Aydınlatma direğine çarptı, hayatını kaybettiAydınlatma direğine çarptı, hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.