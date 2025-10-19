Bingöl’de hayvan taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Sudurağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan ata çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı canlı hayvan taşıyan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken kamyonda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Telef olan hayvanlar ise ekipler tarafından toplanıldı.

(İHA)