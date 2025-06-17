HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl’de mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 145 kişi yaralandı

Bingöl’de mayıs ayında meydana gelen 108 kazada 145 kişi yaralandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl’de mayıs ayı kaza bilançosunu paylaştı.

Bingöl’de mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 145 kişi yaralandı
Çiğdem Sevinç

Bingöl’de mayıs ayında meydana gelen 108 kazada 145 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl’de mayıs ayı kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 108 kazada hayatını kaybeden olmazken 145 kişi ise yaralandı. 71’i yaralanmalı, 37’si ise maddi hasarlı trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de 3 araca çarparak durabilen cipin sürücüsü yaralandıEskişehir’de 3 araca çarparak durabilen cipin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ’da narkotik operasyonlarda 9 kişi tutuklandıTekirdağ’da narkotik operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail-İran savaşı büyüyor! İki ülkede birbirine aynı uyarıda bulundu

İsrail-İran savaşı büyüyor! İki ülkede birbirine aynı uyarıda bulundu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

NOW işine son verdi! Sebebi şaşırttı

NOW işine son verdi! Sebebi şaşırttı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.