HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bingöl'de okulda yemek yiyen 120 öğrenci rahatsızlandı! Valilikten açıklama

Bingöl’de bir yatılı bölge ortaokulu ve ilkokulda öğlen yemeğinde, tavuk ve pilav yedikten sonra rahatsızlanan 120 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bingöl'de okulda yemek yiyen 120 öğrenci rahatsızlandı! Valilikten açıklama

Olay, Adaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu'nda verilen öğle yemeğinde ayran, tavuk ve pilav yedikten sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı başladı.

120 ÖĞRENCİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekipler hızlıca okullara yönlendirildi. İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrenci peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi. Öğrencilerden 13’ünün ise Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirildiği bildirildi. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildiren Bingöl Valiliği, gerekli incelemelerim başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alınarak laboratuvara gönderildiğini ifade edildi.

Bingöl de okulda yemek yiyen 120 öğrenci rahatsızlandı! Valilikten açıklama 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Adaklı ilçemizde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu'nda verilen öğle yemeği sonrasında bazı öğrencilerimizde görülen mide bulantısı üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerimiz hızlıca okullara yönlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, İl merkezinden 2 çocuk doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir" denildi.

Bingöl de okulda yemek yiyen 120 öğrenci rahatsızlandı! Valilikten açıklama 2

"NUMUNELER ALINDI"

Açıklamanın devamında, "Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seçim sonucunu beklemediler! O ülkede asker yönetime el koyduSeçim sonucunu beklemediler! O ülkede asker yönetime el koydu
İki grup arasındaki kavga kamerada: 3 yaralıİki grup arasındaki kavga kamerada: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-Venezuela gerilimi tavan yaptı! Maduro kılıcı çekti

ABD-Venezuela gerilimi tavan yaptı! Maduro kılıcı çekti

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Turizm amaçlı konutlar için yeni adım: Artık yapamayacaklar

Turizm amaçlı konutlar için yeni adım: Artık yapamayacaklar

Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.