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Bingöl’de oto hırsızları yakalandı! Çalınan aracın sahibine teslim edildi duyuruldu

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl’de oto hırsızları yakalandı! Çalınan aracın sahibine teslim edildi duyuruldu
Begüm Özkaynak

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, " Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizin oto hırsızlıklarına karşı titiz çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. İlimizden bir otomobilin çalınması ilgili yapılan incelemelerde; oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen, 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilere adli işlem yapılmıştır. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanılması ile ilgili şüpheli şahıslara toplam 18 bin 677 TL idari para cezası uygulanmıştır. Çalınan 1 araç, vatandaşımıza teslim edilmiştir" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Bingöl
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