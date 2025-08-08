HABER

Bingöl’de serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Bingöl’de serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu çocuğun cansız beden sudan çıkartıldı.

Olay, merkez Ağaçeli köyü Gülbahar Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki Muhammet Hattemi Keskin, bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu çocuğun cansız beden sudan çıkartıldı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Arama kurtarma faaliyetlerini yerinde takip eden Vali Ahmet Hamdi Usta, "Allah Bingöl'ümüze bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Merhumun ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

08 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

