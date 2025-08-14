Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Bingöl'e gitmekte olan İzzet Öcal idaresindeki soğuk et yüklü tır, aynı istikamette ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.vKolluk kuvvetleri, kaza yerinde inceleme yaptı. (İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır