Bingöl’de trafik kazasında araç ters döndü: 1 yaralı

Bingöl’de sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari araç, ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazasında araç ters döndü: 1 yaralı

Kaza, havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansta taşındı. Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bingöl’de trafik kazasında araç ters döndü: 1 yaralı 1

Bingöl’de trafik kazasında araç ters döndü: 1 yaralı 2
Anahtar Kelimeler:
Bingöl
