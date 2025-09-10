HABER

Bingöl’de Tüketici Hakem Heyeti’ne 230 başvuru yapıldı

Bingöl'de son 1 ay içerisinde Tüketici Hakem Heyeti'ne 230 başvuru yapıldığı ve bunlardan 189'unun karara bağlandığı bildirildi.Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyeti'nin Ağustos ayı çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

Bingöl’de son 1 ay içerisinde Tüketici Hakem Heyeti’ne 230 başvuru yapıldığı ve bunlardan 189’unun karara bağlandığı bildirildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyeti’nin Ağustos ayı çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Ağustos ayına ait rakamlara göre Tüketici Hakem Heyeti’ne toplam 230 başvuru yapıldı. Bunlardan 189’u karara bağlanırken, 93 başvuru tüketici lehine, 50 başvuru ise tüketici aleyhine sonuçlandı. Ayrıca 39 başvuruda eksik evrak nedeniyle işlem yapılamadığı, 7 başvuruda ise görevsizlik kararı verildiği bildirildi.

Vali Usta, "Tüketici olarak haklarımızı bilmek ve bilinçli hareket etmek hepimizin sorumluluğudur. Ticaret İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve adil bir piyasa düzeni sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Haksız fiyat artışları, aldatıcı indirimler ve tüketici mağduriyetlerine karşı her zaman yanınızdayız" dedi.

