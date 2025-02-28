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Bingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 8 şüpheli yakalandı

28.02.2025 15:48
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Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda aranan 8 şüpheli yakalanırken, çeşitli tür ve miktarlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 8 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-28 Şubat 2025 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 21.54 gram kubar esrar, 1.276 gram toz esrar, 0.30 gram kokain, 4 adet uyarıcı hap ve 9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl jandarma
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