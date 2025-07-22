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Bingöl'de uyuşturucu operasyonları devam ediyor: Kenevir tarlaları ve esrar ele geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son operasyonlarda hem kırsal alanda kenevir tarlaları tespit edilerek imha edildi, hem de şehir merkezinde yapılan aramalarda esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları devam ediyor: Kenevir tarlaları ve esrar ele geçirildi

Bingöl polisi, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretine karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Son operasyonlarda binlerce kök kenevir ve kullanıma hazır esrar ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulamalarını titizlikle sürdürüyor. Özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcılarına karşı yoğun bir mücadele veriliyor. Son günlerde yapılan uygulamalarda, şüpheli görülen şahıslar ve araçlar detaylı bir şekilde arandı. Bu aramalarda 1.18 gram ve 1.20 gram olmak üzere toplamda 2.38 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal alanda uyuşturucu madde ekimi yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, merkeze bağlı bir köyde tespit ettikleri kenevir tarlasına operasyon düzenledi. Operasyonda 2887 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri, olay yerinde imha edildi. Tarlanın sahibi olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, Bingöl'de uyuşturucu madde ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin toplum sağlığına ve gençlerin geleceğine büyük zarar verdiğine dikkat çekilerek, bu konuda topyekün bir mücadele verilmesi gerektiği belirtildi.

Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları, emniyet ve jandarmanın koordineli çalışmalarıyla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulduğunu gösteriyor. Ele geçirilen kenevir ve esrar maddeleri, uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı verirken, vatandaşların desteğinin de büyük önem taşıdığını vurguluyor.

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