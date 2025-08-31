HABER

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 2, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak veya Bulundurmak’ suçundan da 2 olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 460.20 gram esrar maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
