Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: "Büyük bir depremi tetikleyebilir"

Bugün Bingöl'de meydana gelen 4.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür korkutan bir açıklamada bulundu. Görür, "Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Büyük bir depremi tetikleyebilir" dedi.

Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: "Büyük bir depremi tetikleyebilir"
Melih Kadir Yılmaz

Bingöllü vatandaşlar pazar sabahına 4.4'lük depremle uyandı. AFAD'ın verilerine göre saat 08:01'de meydana gelen sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: "Büyük bir depremi tetikleyebilir" 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Depremin ardından Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 08.01’de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun"

Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: "Büyük bir depremi tetikleyebilir" 2

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür de depremle ilgili olarak değerlendirmede bulundu ve korkutan bir uyarıda bulundu. Bu bölgede deprem beklediklerini vurgulayan Görür şunları söyledi:

Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: "Büyük bir depremi tetikleyebilir" 3

"ÇOK TEHLİKELİ, BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR"

"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı"

Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl naci görür
