Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapatıldı

Bingöl-Diyarbakır karayolunun bir kısmı, kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapatıldı

Bingöl Valiliği’nden yapılana açıklamada,"Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası kar yağışı ve tipi nedeniyle (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 10.15 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır" denildi.Kaynak: İHA

