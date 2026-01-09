Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapatıldı
Bingöl-Diyarbakır karayolunun bir kısmı, kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.
09.01.2026 10:54
+
Yorum Yap
+
Bingöl Valiliği’nden yapılana açıklamada,"Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası kar yağışı ve tipi nedeniyle (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 10.15 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır" denildi.Kaynak: İHA
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum