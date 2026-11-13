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Bingöl merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 472 milyon 865 bin 869 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Bingöl merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu paralarla altın alındığı ve nakit çekim işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bingöl merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama 1

5 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri sonucunda ise şüpheli hesaplarda toplam 472 milyon 865 bin 869 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Bingöl merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama 2

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Bingöl merkezli Mersin, Adana, İstanbul ve Muş’ta belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 4 fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl uyuşturucu operasyonu
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