Bingöl merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu paralarla altın alındığı ve nakit çekim işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

5 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri sonucunda ise şüpheli hesaplarda toplam 472 milyon 865 bin 869 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.



5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Bingöl merkezli Mersin, Adana, İstanbul ve Muş’ta belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 4 fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır