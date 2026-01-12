HABER

Bingöl-Muş karayolu tır trafiğine kapatıldı

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Muş karayolunun belirli bir kesimi tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl-Muş karayolu tır trafiğine kapatıldı

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl-Muş Devlet Yolunun 0-61 km’si (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Muş İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 15.30 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır" denildi.Kaynak: İHA

Bingöl
