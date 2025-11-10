HABER

Bingöl’de 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen operasyon sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 Kasım 2025 günü Bingöl merkez sınırları içerisinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" ile "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

