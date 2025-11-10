Bingöl’de 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 10 Kasım 2025 günü Bingöl merkez sınırları içerisinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" ile "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.