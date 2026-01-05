HABER

Bingöl’de buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi

Bingöl’de tehlike oluşturan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Bingöl’de buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi

Geçen hafta yoğun kar yağışı ile mücadele veren Bingöl’de soğuk hava kendini gösteriyor. Kent genelinde termometrelere eksi 12’leri görürken, binaların saçaklarında metrelerce uzunluğun buz sarkıtları oluşuyor. Bingöl Belediyesi can ve mal güvenliğini tehdit eden buz sarkıtları için kent genelinde çalışma başlattı. Bu çerçevede İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, başta okullar ve kamu kurumları olmak üzere kent genelindeki binalarda risk oluşturan buz sarkıtlarını tek tek temizdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

