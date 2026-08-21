Bingöl’de feci kaza: 1 yaralı

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Yenibaşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikapın, kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri pikapta sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır