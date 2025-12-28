Bingöl’de kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını belirterek, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

Vali Usta, hizmet ağı içerisinde bulunan 280 köy yolundan 178’inin ulaşıma açıldığını, 102 köy yolunda ise açma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ekiplerin gece gündüz esasına göre çalıştığını vurgulayan Usta, özellikle yüksek kesimlerde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Açıklamasında sahada görev yapan personele teşekkür eden Vali Usta, "İl Özel İdaremizin karla mücadele çalışmalarını koordine eden Genel Sekreterimize ve fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Yetkililer, hava koşulları elverdiği ölçüde kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

