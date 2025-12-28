HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl’de kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bingöl’de kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını belirterek, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.
Vali Usta, hizmet ağı içerisinde bulunan 280 köy yolundan 178’inin ulaşıma açıldığını, 102 köy yolunda ise açma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ekiplerin gece gündüz esasına göre çalıştığını vurgulayan Usta, özellikle yüksek kesimlerde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.
Açıklamasında sahada görev yapan personele teşekkür eden Vali Usta, "İl Özel İdaremizin karla mücadele çalışmalarını koordine eden Genel Sekreterimize ve fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.
Yetkililer, hava koşulları elverdiği ölçüde kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bingöl’de kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor 1

Bingöl’de kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de bir evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradıktan sonra söndürüldüRize’de bir evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradıktan sonra söndürüldü
Isparta’da 30 aranan şahıs yakalandıIsparta’da 30 aranan şahıs yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.