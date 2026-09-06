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Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Bingöl’de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentte bazı ev ve kurumların çatıları uçurdu.Bingöl’de aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Bingöl’de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentte bazı ev ve kurumların çatıları uçurdu.
Bingöl’de aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve kurumlara ait binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu. Meydana gelen olaylarda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı yapılarda maddi hasar oluştu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, "Rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğleden sonra kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 1

Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 2

Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 3

Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurduBingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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