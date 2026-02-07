Bingöl’de tır devrildi: 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde doğalgaz sevkiyatını yapan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Karlıova karakolu Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye doğal gaz sevkiyatı yapan tır, yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Kısa süreliği paniğin yaşandığı kazada, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı olarak ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreli ulaşım aksaması yaşanırken, trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik kontrollü şekilde sağlandı. Araçta bulunan doğalgaz yüklü tanklarda herhangi bir sızıntı ya da patlama riskinin oluşmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.