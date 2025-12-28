Bingöl’de tır trafiğine kapanan yollar açıldı

Bingöl’de dün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Elazığ, Diyarbakır, Muş ve Erzurum karayolu, bugün trafiğe açıldı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde tır trafiğine kapatılan; Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km’leri arası, Bingöl-Elazığ Devlet Yolunun 0-51 km’leri arası, Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası ve Bingöl-Muş Devlet Yolunun 0-61 km’leri arası saat 09:30 itibarıyla yeniden trafiğe açılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA