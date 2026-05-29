Bingöl’de trafik kazası 5 yaralı

Bingöl’de otomobilin köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AB 019 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarparak durabildi. Kazan, 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.