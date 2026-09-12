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Bingöl’de uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 6 tutuklama

Bingöl’de polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, yakalanan 25 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Bingöl’de uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 6 tutuklama

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 372,23 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 18 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Bingöl’de uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 6 tutuklama 1

Çalışmalar kapsamında 25 şahıs yakalanırken, 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahsa idari para cezası uygulandı. 9 şahsın ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Bingöl’de uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 6 tutuklama 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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