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Binlerce balık susuzluktan öldü

04.03.2025 13:35
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Kars'ın Kağızman ilçesindeki Aras Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik santrallerinin baraj kapaklarını kapatmasıyla on binlerce balık telef oldu.

Binlerce balık susuzluktan öldü

Çevrede yaşayan köylülerin cep telefonuyla kayıt altına aldığı anlar vahim tabloyu gözler önüne serdi. Binlerce balığın susuzluktan öldüğü görülürken, köylüler bunun nedeninin hidroelektrik santrallerinin baraj kapaklarını kapatmasıyla suyun tamamen kesilmesi olduğunu söyledi.

Aras Nehri üzerindeki hidroelektrik santrallerinin baraj kapaklarını kapatması sonucu, binlerce balığın oksijen ve su yetersizliği nedeniyle telef olması oldukça üzücü bir durum olduğunu kaydeden bölge halkı, bu tür olayların ekosistem üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceğini ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden bu duruma karşı önlem almalarını istediler.

Özellikle Denizgölü Köyü ile Demirkapı Köyü mevkii arasında on binlerce balığın öldüğü görülürken, duruma üzülen köylüler susuz bölgede havasız kalan balıkları toplayarak yeniden suyun içerisine attılar. Balıkların yeniden suyla buluşma anı da kayıt altına alınırken, oksijene kavuşan balıkların anında canlandıkları görüldü.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Kars
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