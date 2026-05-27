Binlerce saat kamera kaydı incelendi, cinayet şüphelisi bir günde yakalandı

Düzce’de Sinekli Yaylası mevkisinde bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulunan kişinin A.C. (67) olduğu tespit edildi. 3 bin 900 saatlik kamera ile HTS ve baz kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi N.Ö.’yü (48) tespit edip, yakaladı.

Düzce'deki olay, dün akşam saatlerinde Sinekli Yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaylaya gidenler, derenin kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin vücudunda çok sayıda bıçak yarası tespit edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetin yaklaşık 24 saat önce işlendiğini ve ölen kişinin A.C. olduğunu belirledi. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopside ise A.C.’nin boyun bölgesinde derin kesikler ile vücudunda boğuşmaya bağlı izler tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinin yanı sıra Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve istihbarat birimi tarafından yaklaşık 3 bin 900 saatlik kamera kaydı ile yol güzergahları üzerindeki kameralar tek tek incelendi. Baz ve HTS kayıtlarının da analiz edilmesinin ardından cinayet işlediği belirlenen N.Ö., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

