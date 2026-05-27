Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kurban kesimi sırasında yaralanan 186 kişi hastanelere başvurdu.

Van'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaraladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 171 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran yaralıların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

MUŞ

Muş'ta kurban kesimi sırasında 11 kişi, bıçak veya satırla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere başvurdu. Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan 2'si, el ve kollarındaki ciddi kesiler nedeniyle ameliyata alındı.

Bitlis'te 1 kişi, Hakkari'de ise 3 kişi hastanelere başvurarak tedavi oldu.

Kaynak: AA

