Binlerce seyircinin gözü önünde metrelerce yükseklikten düştü

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda düzenlenen askeri gösteride korkunç bir kaza meydana geldi.

Texas-San Antonio Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Harp Okulu arasında oynanacak Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde, silahlı kuvvetler mensupları ve gazileri onurlandırmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen gösteri düzenlendi.

Gösteri sırasında stadyumun çatısından halatla sahaya inmeye çalışan bir asker, metrelerce yüksekten yere düştü.

23 BİNDEN FAZLA SEYİRCİNİN ÖNÜNDE YAŞANDI

Askerin yüksekten düşmesinin ardından sahada sağlık ekipleri tarafından müdahale başlatıldı.

Birkaç dakika boyunca olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulan asker, daha sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Kazanın yaşandığı sırada stadyumda 23 binden fazla seyircinin bulunduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Nellis Hava Üssü Halkla İlişkiler Birimi, kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yüksekten düşen askerin 6. Muharebe Eğitim Filosu 2. Müfrezesi'nde görev yaptığı belirtildi.

Ağır yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır