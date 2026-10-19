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Binlerce seyircinin gözü önünde metrelerce yükseklikten düştü

ABD'de Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde düzenlenen askeri gösteri faciayla sonuçlandı. Stadyumun çatısından halatla sahaya inmeye çalışan bir asker, metrelerce yüksekten yere düştü. 23 binden fazla seyircinin bulunduğu stadyumda yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Binlerce seyircinin gözü önünde metrelerce yükseklikten düştü

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda düzenlenen askeri gösteride korkunç bir kaza meydana geldi.

Texas-San Antonio Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Harp Okulu arasında oynanacak Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde, silahlı kuvvetler mensupları ve gazileri onurlandırmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen gösteri düzenlendi.

Binlerce seyircinin gözü önünde metrelerce yükseklikten düştü 1

Gösteri sırasında stadyumun çatısından halatla sahaya inmeye çalışan bir asker, metrelerce yüksekten yere düştü.

Binlerce seyircinin gözü önünde metrelerce yükseklikten düştü 2

23 BİNDEN FAZLA SEYİRCİNİN ÖNÜNDE YAŞANDI

Askerin yüksekten düşmesinin ardından sahada sağlık ekipleri tarafından müdahale başlatıldı.

Birkaç dakika boyunca olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulan asker, daha sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Kazanın yaşandığı sırada stadyumda 23 binden fazla seyircinin bulunduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Nellis Hava Üssü Halkla İlişkiler Birimi, kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yüksekten düşen askerin 6. Muharebe Eğitim Filosu 2. Müfrezesi'nde görev yaptığı belirtildi.

Ağır yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd kaza
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