Binlerce uyuşturucu hapı yapay çimin içerisine sakladılar

Hatay'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bahçe çitinde kullanılan suni çimler arasına teker teker saklanmış 306 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Antakya Derince Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada bahçe çiti yapımında kullanılan suni çimler arasında gizlenmiş halde; 51 Kilogram ağırlığında 306 bin adet captagon hap ele geçirildi.

UYUŞTURUCU HAPLARI TEKER TEKER YAPAY ÇİMİN İÇERİSİNE GİZLEMİŞLER

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen H.M. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, B.Y. ile M.E.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların uyuşturucu hapları ustaca teker teker yapay çimin içerisine gizlemeleriyse hayrete düşürdü.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

